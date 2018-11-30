Артист из Незалежной стал россиянином

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И теперь Сергей Полунин гражданин нашей страны. Он сам сообщил об этом в соцсети, несколько часов назад, выложив новое фото.
Под снимком артист написал, что РФ для него "всегда была и есть добром", и он "очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах". И добавил, что "правда за Россией".
Ранее он выкладывал кадры, на которых позирует с татуировкой, изображающей президента РФ Владимира Путина.
Украинский артист Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 г. в Херсоне. Когда ему исполнилось 13 лет, семья переехала в столицу Британии, и там мальчик учился в школе Королевского балета.
С 2007 по 2012 г. был самым молодым премьером Королевского балета Лондона. После этого выступал в качестве главного танцовщика на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
А в 2016 г. его пригласили солистом в Баварский государственный балет в Мюнхене. Помимо этого, артист в последнее время снимается в кино.
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