Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Шантаж Украины обернулся для Трампа серьезной проблемой

Шантаж Украины обернулся для Трампа серьезной проблемой
Фото: pixabay.com
продолжениеЗапрет русского на Украине перешел на рекламу
Лишение Киева помощи используют в рамках импичмента президента США

Соединенные Штаты шантажировали Украину прекращением оказания любой поддержки, если Киев не объявит о начале расследования против главного конкурента американского президента Дональда Трампа на предстоящих выборах – Джо Байдена. Об этом сообщил предприниматель Лев Парнас, которого обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США.

"Это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", – рассказал Парнас в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, он передал это украинским чиновникам во время встречи с официальными лицами страны. Сам он приезжал в Незалежную от имени Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Парнас добавил, что Трамп знал о происходящем и предприниматель без согласия американского лидера не стал бы действовать. Если это докажут, главе США будет объявлен импичмент.

Ранее Парнас передал секретные документы Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте Дональда Трампа.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей