Лишение Киева помощи используют в рамках импичмента президента США

Соединенные Штаты шантажировали Украину прекращением оказания любой поддержки, если Киев не объявит о начале расследования против главного конкурента американского президента Дональда Трампа на предстоящих выборах – Джо Байдена. Об этом сообщил предприниматель Лев Парнас, которого обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США.

"Это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", – рассказал Парнас в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, он передал это украинским чиновникам во время встречи с официальными лицами страны. Сам он приезжал в Незалежную от имени Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Парнас добавил, что Трамп знал о происходящем и предприниматель без согласия американского лидера не стал бы действовать. Если это докажут, главе США будет объявлен импичмент.

Ранее Парнас передал секретные документы Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте Дональда Трампа.