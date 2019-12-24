Американцам не стоит поддаваться, как это делал Горбачев

Единственный способ не зависеть от США – это не иметь никаких связей ни с ними, ни с теми, у кого они есть. Иначе потенциальный противник может ввести санкции против них, и тогда можно попасть под косвенный удар.

Как написал в своем телеграм-канале известный политолог Евгений Сатановский, у США все, что касается санкций, отрепетировано до мелочей. При этом причины для введения санкций могут быть абсолютно разные или их вовсе может не быть.

При этом политолог уверен, что доверять Вашингтону точно не стоит, так как, поддавшись под американо-британский протекторат, России недалеко и до положения колонии, через что прошли в свое время "Индия с арабами". По его словам, пока мы "выеживаемся", то есть держимся.

"Верить в обратное мог только Горбачев, который вообще верил в то, что хотел, а специалистам не верил и их не любил", – приводит слова эксперта "Царьград".

Сатановский уверяет, что "они" нас не боятся и полагают, будто могут творить безнаказанно что угодно. И не без оснований, так как промышленность в России снесли целыми отраслями. Аналогично пострадали наука и образование.