Американская валюта оказалась надежнее евро

Санкции США и падение цен на нефть негативно отразились на курсе рубля. В результате жители РФ решили подстраховаться и вложить свободные деньги в иностранную валюту.

Экономика еврозоны замедляется, поэтому евро – не самый привлекательный вариант. Другое дело США со своим долларом – тут аналитики предрекают рост.

"Желающим защитить свои сбережения стоит рассмотреть, в том числе, долларовые счета", – цитирует "Эксперт" Ивана Капустянского из Forex Optimum.

Спрос на доллары в России уже увеличился. В ноябре, к примеру, их купили на 3,2% больше, чем в октябре, передает "ФедералПресс", а сумма одной покупки в среднем выросла на 33,2%.

Причем самыми активными покупателями долларов стали москвичи, новосибирцы, жители Орла и Уфы. А вот в Санкт-Петербурге предпочтение отдают евро – сказывается близость европейской границы, отмечает телеканал "360".

Во вторник, 24 декабря, курс доллара на Московской бирже в первой половине дня составлял 62,12 руб., курс евро – 68,86 руб.