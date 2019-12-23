Российская валюта будет дорожать, однако так и не достигнет уровня 2013 года

Рублю предрекли большое будущее в 2020 г., несмотря на санкции США. Аналитики крупнейшего британского банка HSBC назвали его "лучом света" среди валют развивающихся стран. По их данным, рубль подорожает к доллару еще как минимум на 7%. В уходящем году он укрепился на 11%.

Аналогичный прогноз у британского агенства Bloomberg, которое опросило глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров. Все они поставили рубль на первое место по ожидаемой доходности среди развивающихся стран. Россия уверенно опередила Индонезию, Бразилию и Индию, которые идут следом.

Российская валюта рухнула в 2014 г., когда доллар взлетал до 80 рублей. Только после повышения ключевой ставки до 17% годовых рублю удалось закрепиться на отметке 68.

В понедельник 23 декабря, по курсу Центрального банка, за доллар дают 62,41 рубля. Это все равно в два раза больше, чем в 2013 году.