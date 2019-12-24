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Для желающих совершить обмен валюты и купить доллары наступает хорошее время. Впервые с лета курс доллара упал до 62,22 рубля.
В материалах РИА ФАН отмечалось, что 20 декабря резко снизился курс евро. В последний раз курс валюты падал до отметки в 69 руб. в марте 2018 года.
Ранее сообщалось, что россияне кинулись в валютные обменники скупать доллары и евро накануне Нового года – 2020.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем