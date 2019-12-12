Рубль неожиданно пошел вверх

Доллар на Московской бирже впервые с лета этого года опустился ниже 63 рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов, в 15:56 он достиг отметки 62,99 рублей. Таким образом, несмотря на прогнозы о падении курса рубля, вниз пошел доллар.

Ранее эксперты заявили, что торговые войны, санкции и общее ослабление глобальной экономики ударит, в первую очередь, по рублю, которую может подскочить до 70 или даже 100 рублей. Но пока эти прогнозы подтверждаются.

Укрепление рубля финансовые аналитики объясняют решением ФРС США сохранить процентную ставку на прежнем уровне – от 1,5% до 1,75% годовых.

Также, вопреки прогнозам, рубль никак не отреагировал на одобрения Сенатом антироссийского проекта, который предполагает санкции против компаний, которые инвестирует или продает продукцию для строительства "Северного потока-2". Еще неизвестно, подпишет ли Трамп этот законопроект.