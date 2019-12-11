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Россиян пугают новой девальвацией рубля

Назад в 90-е: россиян пугают новой девальвацией
Фото: pixabay.com
Российская валюта обесценится, а доллар с евро взлетят в цене

Торговые войны, санкции и общее ослабление глобальной экономики могут спровоцировать девальвацию в России в будущем году. Как пишет "Прайм" со ссылкой на опрошенных экспертов, доллар может взлететь до 70 рублей.

Также, по их мнению, на ситуацию может повлиять дальнейший отток капитала из России, падение цен на нефть, эскалация торговых споров США и Китая, и даже политическая дестабилизация латиноамериканского региона. В этом случае рубль рискует сильно ослабнуть.

А вот санкционные угрозы в будущем году, по версии большинства аналитиков, скорее всего, сохранятся на уровне риторики, а не конкретных действий. Тем не менее, доллар вполне способен перешагнуть в 2020 году психологическую отметку 70.

А вот главный аналитик банка "Солидарность" Александр Абрамов и вовсе убежден, что в случае рецессии в американской экономике, доллар и вовсе может подскочить до 100 рублей, так как упадут цены на нефть и рухнут фондовые рынки. Больше всего пострадает валюта развивающихся стран, к которым и относится рубль. Об этом эксперт заявил в интервью изданию "Свободная пресса".

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Аналитик Банка Солидарность - звучит, как минимум, генерал-фельдмаршал, а по сути 0))
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