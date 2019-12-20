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Время покупать: курс евро рекордно упал

Время покупать: курс евро рекордно упал
Фото: pixabay.com
Валюта обновила минимум

В России до нового минимума упал евро. Впервые за полтора года он опустился ниже 69 рублей, поэтому если брать европейскую валюту, то лучше делать это сейчас. В последний раз евро торговался на таком уровне в мае 2018 года.

В 15.15 на Московской бирже евро стоил 68,86 рублей. Для сравнения, среднегодовой курс Центрального банка в 2018-м составил 74 рубля за один евро.

Рубль начал крепнуть после того, как Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75%, после чего доллар обновил свой минимум за несколько месяцев. По мнению аналитиков, российская валюта выглядит максимально стабильной с начала кризиса 2014 года.

Александр ИЛЬИН

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