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Граждан России оставят в Китае

Эвакуация из-за смертельной болезни объявлена не для всех

Речи о том, чтобы все россияне покинули территорию КНР из-за коронавируса, пока не идет. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Понятно, что в такой ситуации надо быть готовым ко всему, но пока о какой-то эвакуации наших граждан из Китая в целом и из наших дипломатических учреждений речи нет", – сказал Денисов, отметив, что у РФ в КНР открыто посольство и пять генконсульств, передает РИА "Новости".

Ранее Москва остановила железнодорожное сообщение с Китаем, запретила въезд на территорию РФ гражданам, побывавшим в КНР, и оставила единственный действующий авиахаб – самолеты из Китая, в том числе транзитные, могут приземляться только один терминал в "Шереметьево". Эти и другие меры входят в национальный план РФ по борьбе с распространением китайского коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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