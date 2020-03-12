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Россия потеряет 500 миллионов из-за смертельного вируса

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Иностранцы отказались приезжать в нашу страну

Зарубежные туристы отменили практически все поездки в Россию из-за эпидемии коронавируса. Большинство заявок с марта по май на сумму не менее 500 млн руб. аннулированы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Поездки в РФ отменили около 15 тысяч иностранных визитеров, из-за чего продажи почти полностью остановились, говорится на сайте АТОР. Наибольший ущерб принес отказ от путешествий граждан азиатских стран – обычно они начинают туристический сезон раньше других.

Это связано, в первую очередь, с ограничением авиасообщения между Россией и рядом европейских стран. А также с обязательным карантином для тех, кто прибыл из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании.

Карина СИРАЗОВА

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