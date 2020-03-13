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Первый случай коронавируса выявили в Казахстане

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Заболевшие посещали Германию

В Казахстане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболели побывавшие в Германии два гражданина республики, которые сейчас находятся в Алма-Ате.

"Мы получили подтверждение: положительный результат у двух наших граждан", – об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает РИА "Новости". 

Министр также подчеркнул, что больные на данный момент находятся в стационаре, где врачи принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего развития заболевания. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, первая вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. На данный момент, согласно интерактивной карте института Хопкинса, отслеживающей случаи заражения COVID-19 в режиме реального времени, в мире заражены 128 тысяч 343 человека.

Александра АКСЕНОВА

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