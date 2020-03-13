Раввин сравнил коронавирус с катастрофами прошлого

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал, можно ли отнести эпидемию смертельной инфекции к признакам конца света. Раввин включил в список войны и экономические потрясения.

Он рассказал паникующим россиянам, углядевшим в нынешней ситуации дурные знаки, что современные катастрофы нельзя считать предвестниками скорого апокалипсиса. И отказал катаклизмам в сверхъестественной природе, цитирует "Интерфакс" священника.

Президент Федерации еврейских общин России напомнил, что в прошлом человечество сталкивалось с худшими эпидемиями заболеваний, которые уносили миллионы жизней. Александр Борода считает, что коронавирус нельзя сравнивать с испанским гриппом после Первой мировой войны или чумой в Средние века.

Международные войны раввин назвал привычным делом для людей. И отметил, что конфликты длились в истории дольше, чем мирные периоды.

Сегодня в мире коронавирусом заразились более 140 тысяч человек, погибли 5300 человек. В России подтверждены 34 случая заболевания.

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирусом заразился первый президент.