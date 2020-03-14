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Апокалипсис: покупатели в противогазах и масках из газет опустошают супермаркеты

Апокалипсис: покупатели в противогазах и масках из газет опустошают супермаркеты
Фото: Om/Keystone/Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПроблемы с дыханием: как протекает коронавирус
Покупка продуктов стала проблемой из-за пандемии коронавируса

Люди в ряде стран сметают буквально все – туалетную бумагу, бутилированную воду, консервы, крупы, молоко с длительным сроком хранения и т.д. Люди собирают так называемые "коробки апокалипсиса", которые должны помочь пережить тяжелые времена. Множество снимков с опустевшими полками в магазинах очевидцы публикуют в соцсетях.

Так, после введенного американским лидером Дональдом Трампом режима ЧС на территории всей страны жители ринулись в супермаркеты. В Нью-Йорке случился настоящий коллапс – Dailymail публикует фото, где американцы в масках набивают тележки продуктами. С раннего утра в разных городах США также выстроились длинные очереди из тех, кто не успел запастить всем необходимым накануне. Подборку снимков в Инстаграм публикует "Беспощадный пиарщик".

В Испании, где, по сообщению Associated Press, власти сегодня готовятся объявить о режиме чрезвычайной ситуации, аналогичная ситуация. На кадрах из города Мурсия на юго-востоке страны – абсолютно пустые полки. В стране по последним данным – свыше 4 тысяч заразившихся коронавирусом. Больше всего заболевших – в Мадриде.

Отметим, что на фоне всеобщей паники часть граждан в разных странах не потеряла чувства юмора. Конечно, самые саркастичные комментарии оставляют выходцы из России, живущие за рубежом.

"А здесь было молоко с длинным сроком" - пишет одна из покупательниц, демонстрируя оскудевшие запасы в магазине Амстердама, и ехидно добавляет, что "миндальное (…) не берут даже в апокалипсис".

Из-за вспышки коронавируса в дефиците оказались и медицинские маски, которые стало трудно купить как в России, так и за границей. Однако самые предприимчивые не отчаиваются. Жители столицы Латвии, например, ходят за покупками в противогазах. Эстонцы мастерят похожие на защиту средневековых "чумных докторов" маски из газет. Самые бдительные умудряются подвешивать к ним чеснок.

Продукты и туалетную бумагу потихоньку начинают скупать и россияне. Однако до массовой паники и пустых полок пока не дошло.

Ранее "Утро" писало о предложении закрыть границы России на два месяца из-за пандемии коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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