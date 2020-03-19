В Домодедово и Серпухове число заказов увеличилось на 10%

Жители Подмосковья в последние дни стали чаще ездить на такси. Представители агрегаторов отмечают, что люди хотят меньше контактировать с другими из-за распространения коронавируса.

Однако пока делать точные выводы рано. Тем не менее сотрудники такси усилили гигиенические меры – каждый день водителям приходит напоминание о дезинфекции и проветривании машин.

Некоторые таксисты ездят в масках и выдают их пассажирам, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".