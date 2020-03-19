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Жители Подмосковья массово пересели на такси из-за коронавируса

продолжениеСкоро конец: когда отступит коронавирус
В Домодедово и Серпухове число заказов увеличилось на 10%

Жители Подмосковья в последние дни стали чаще ездить на такси. Представители агрегаторов отмечают, что люди хотят меньше контактировать с другими из-за распространения коронавируса. 

Однако пока делать точные выводы рано. Тем не менее сотрудники такси усилили гигиенические меры – каждый день водителям приходит напоминание о дезинфекции и проветривании машин. 

Некоторые таксисты ездят в масках и выдают их пассажирам, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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