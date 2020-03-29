Девушка рассказала о плохом финале

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк пустилась в рассуждения о любви и смерти.

Анна показала подписчикам, чем занимается на карантине из-за коронавируса. Вечер она провела за просмотром трагической ленты Люка Бессона "Леон". Как известно, у фильма плохой финал, однако эта картина – в списке любимых у девушки.

"Оно нежное, красивое, стильное и очень трагическое. О случайной встрече двух непохожих людей и о том, что они дали друг – другу. Бессон элегантно демонстрирует нам союз, который приводит к любви, а любовь к смерти", – написала дочь актрисы в своем Инстаграм.

Судя по кадрам, которые появились в ее ленте, после просмотра трагических кадров Заворотнюк выбралась из дома и устроила тематическую фотосессию. Кроме того, Анна записала видео. Девушка позировала в образе Матильды, маленькой подопечной Леона, прижимая к себе горшок с цветком.

Дочь Анастасии Заворотнюк оказалась в центре всеобщего внимания после того, как появились слухи о страшном диагнозе актрисы. Как писали СМИ, звезда борется с раком.