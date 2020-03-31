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Заворотнюк показала изменившееся из-за коронавируса лицо

Заворотнюк показала изменившееся из-за коронавируса лицо
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/www.globallookpress.com
От девушки "остались" одни глаза

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк показалась в разгар пандемии.

Анна, судя по всему, ответственно подходит ко всем рекомендациям, которые дали россиянам специалисты. Чтобы не заразиться коронавирусом, медики и вирусологи советуют носить на улице маску, тщательно обрабатывать руки антисептиком и мыть их дома с мылом. Сейчас на большей части территории России вводится строгий режим самоизоляции – гражданам нужно сидеть дома, выходить можно только в случае крайней необходимости. На этом фоне дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась дефицитным аксессуаром.

В сторис Инстаграм Анна показала изменившееся лицо – девушка надела маску, защищающую от коронавируса. Сейчас их крайне трудно купить – в аптеках все смели. Дочь Заворотнюк призналась, что достала ее с большим трудом.

"Сейчас нигде не купить маски/респираторы", – пожаловалась она.

Ранее Анна, к которой приковано все внимание публики из-за ее звездной мамы Анастасии Заворотнюк, которая по слухам борется с раком, раскрыла причину апокалипсиса. Предвестником Судного дня многие называют пандемию коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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