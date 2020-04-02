Девушка откровенно рассказала о самом "дорогом богатстве"

Улыбающаяся дочь Анастасии Заворотнюк заговорила о личном.

Анна выложила в своем "Инстаграм" фото, где позирует с братом Майком. Оба выглядят счастливыми и улыбаются. Под снимком дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" подробно рассказала о своем главном богатстве – семье. В частности, о том, как ее поддерживает брат.

"Несмотря на то что Майк – мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору. В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал: "Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!", это воспоминание для меня бесценно и очень дорого", - разоткровенничалась Заворотнюк.

При этом она призналась, что часто бывала неправа и обижала младшего брата, ибо была "вредной сестрой". Однако теперь все размолвки забыты, и остались лишь теплые воспоминания о детстве.

Рассказала Анна и о маленькой принцесеу – сестренке Миле. Ее девушке хочется защитить от всех неприятностей, а чувства к ней немного другие, если сравнивать с Майком.

"Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью", – написала она.

Семья Анастасии Заворотнюк и, в частности, ее дочь Анна, которая в последнее время активно общается с публикой в соцсетях, оказались в центре внимания после того, как в СМИ начали муссировать слухи о том, что звезда борется с раком.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла причину воцарившегося во всем мире хаоса.