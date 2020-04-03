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"Непростой год": что сейчас происходит с больной Заворотнюк

"Непростой год": что сейчас происходит с больной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники заговорили о страшных моментах в жизни звезды "Моей прекрасной няни"

Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 49 лет. По этому случаю семья актрисы решила прервать долгое молчание. Родственники рассказали в "Инстаграм", что происходит в жизни знаменитости. 

Близкие Анастасии Заворотнюк подчеркнули, что сегодня праздник и для ее супруга Петра Чернышева. Как говорится в сообщении, фигурист круглосуточно поддерживает жену, и каждая меленькая победа на этом сложном пути – их общая. Ведь вдвоем легче справиться с бедой. 

"[Вдвоем] очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты", – отметили родные звезды. 

Они рассказали, что маленькая дочь Анастасии и Петра Мила такая же светлая и красивая, как ее мама. Малышка дает актрисе стимул выздороветь. 

Родные поблагодарили врачей и медицинский персонал за то, что они делали и продолжают делать для Заворотнюк, также слова благодарности они высказали представителям церкви разных рангов за то, что те молятся за нее. Близкие подчеркнули, что ценят поддержку друзей и коллег, которых Анастасия мысленно обнимает. Поклонников Заворотнюк также поблагодарили за теплые слова. 

"Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами", – говорится в посте.

Родственники Заворотнюк отметили, что такая обширная поддержка позволяет им верить в чудо. Поклонники же поздравили звезду "Моей прекрасной няни" с днем рождения и пожелали ей здоровья и сил. 

Дочь актрисы Анна Заворотнюк также поздравила мать с праздником и отметила, что верит в лучшее.  

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. Родственники актрисы подтвердили, что она борется с недугом, но не уточнили, какой у нее диагноз. По последним данным журналистов, звезда "Моей прекрасной няни" находится в реабилитационной клинике в Подмосковье, где живет и ее супруг. 

Полина ИВАНОВА

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