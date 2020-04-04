Звезда сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание в свой день рождения

Анастасия Заворотнюк лично обратилась к тем, кто ее поздравил.

За судьбой актрисы по-прежнему с тревогой следит вся страна. После слухов о том, что Заворотнюк борется с раком, семья звезды закрылась от публики. Связь с фанатами сейчас поддерживает только ее дочь Анна, однако и она не вдается в подробности, предпочитая рассказывать о собственной жизни. Поэтому личное обращение Анастасии стало для россиян настоящим сюрпризом.

Напомним, накануне, 3 апреля, Заворотнюк исполнилось 49 лет. Группа поддержки артистки в Инстаграм опубликовала трогательное поздравление. Позже репост появился и на личной странице звезды. К теплым словам поклонников в адрес Анастасии присоединились и коллеги по шоу-бизнесу. Так, ее поздравила жена певца Стаса Михайлова.

"Храни Господь", – написала Инна.

Анастасия Заворотнюк ответила ей: "Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя".

Поздравили актрису также Дима Билан, Денис Клявер, Зара и другие знаменитости. Каждого она поблагодарила за внимание и добрые пожелания.

Ранее "Утро" писало о новой проблеме, которая может осложнить жизнь Анастасии Заворотнюк.