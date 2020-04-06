Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась интересными версиями о происхождении COVID-19

Родственница Анастасии Заворотнюк продолжает рассказывать подписчикам в "Инстаграм" о своих мыслях. На этот раз девушка заговорила о коронавирусе. В сторис она выдвинула версию о том, что вирус может быть просто заговором.

В качестве аргумента наследница актрисы привела статью, где сообщалось, что если прочитать слово coronavirus наоборот, то получатся слова "глаз" и "восход", которые считаются символами масонов. Позже сама Анна Заворотнюк призналась, что не верит в такую версию, как и ее подписчики.

COVID-19 взволновал многих любителей загадок. В интернете уже обсуждают самые разные варианты появления вируса. Одна из них касается как раз масонов.

Однако существует и более странная версия происходящего. Некоторые уверены, что всему виной вышки мобильной связи 5G. Якобы именно в Ухане и было установлено самое большое их количество, а значит, именно мобильная связь могла стать причиной распространения коронавируса.

Дополняется эта теория версией о том, что всех людей превратят в роботов. Сначала болеющим будут введены вакцины от вируса со специальными частицами, а затем эти вещества активируют с помощью вышек, пишет Snatch.

По другой версии, коронавирус мог появиться на Земле из космоса. Его мог принести с собой метеорит осенью 2019 года. Больше всего частиц попало в Китай – именно там и началось заражение. Однако доказательств у необычных теорий по-прежнему нет.

Ранее "Утро" писало о том, что сейчас происходит с болеющей Заворотнюк.