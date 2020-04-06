Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк намекнула на заговор из-за коронавируса

Заворотнюк намекнула на заговор из-за коронавируса
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась интересными версиями о происхождении COVID-19

Родственница Анастасии Заворотнюк продолжает рассказывать подписчикам в "Инстаграм" о своих мыслях. На этот раз девушка заговорила о коронавирусе. В сторис она выдвинула версию о том, что вирус может быть просто заговором.

В качестве аргумента наследница актрисы привела статью, где сообщалось, что если прочитать слово coronavirus наоборот, то получатся слова "глаз" и "восход", которые считаются символами масонов. Позже сама Анна Заворотнюк призналась, что не верит в такую версию, как и ее подписчики.

COVID-19 взволновал многих любителей загадок. В интернете уже обсуждают самые разные варианты появления вируса. Одна из них касается как раз масонов.

Однако существует и более странная версия происходящего. Некоторые уверены, что всему виной вышки мобильной связи 5G. Якобы именно в Ухане и было установлено самое большое их количество, а значит, именно мобильная связь могла стать причиной распространения коронавируса.

Дополняется эта теория версией о том, что всех людей превратят в роботов. Сначала болеющим будут введены вакцины от вируса со специальными частицами, а затем эти вещества активируют с помощью вышек, пишет Snatch.

По другой версии, коронавирус мог появиться на Земле из космоса. Его мог принести с собой метеорит осенью 2019 года. Больше всего частиц попало в Китай – именно там и началось заражение. Однако доказательств у необычных теорий по-прежнему нет.

Ранее "Утро" писало о том, что сейчас происходит с болеющей Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей