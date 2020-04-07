С дочерью звезды сериала "Моя прекрасная няня" происходили необъяснимые события

Пока Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в больнице в Подмосковье, на связь с поклонниками все чаще выходит ее близкая родственница. Наследница актрисы решила рассказать своим подписчикам о странных событиях, с которыми она сталкивалась.

Анна Заворотнюк считает, что жизнь постоянно посылает тайные знаки, которые надо расшифровывать. Например, рассказала дочь знаменитости, она часто видит сны с определенным человеком, а на утро тот ей звонит. Также она внимательно относится к приметами.

Например, девушка смотрит в зеркало, если возвращается домой за забытой вещью. Заворотнюк считает, что важно довериться интуиции и обрести "некие знания".

"Каждый человек трактует приметы по-разному: для одних черная кошка или птица, влетевшая в окно, – это беда, а для других это удача. Изучая народные приметы, мы обретаем некие знания, но многое зависит и от личных наблюдений", – написала она на своей странице в "Инстаграм".

При этом о своей маме Анна ничего нового не рассказала. Несколько недель назад дочка Заворотнюк начала активно вести аккаунт в социальной сети, где немного поделилась своими переживаниями из-за болезни матери.

Девушка не подтвердила, что Анастасия Заворотнюк действительно больна раком, как считают многие поклонники и журналисты. Актриса сериала "Моя прекрасная няня" уже девять месяцев скрывается от общественности.

Не дают никаких комментариев о здоровье актрисы ни врачи, ни дети, ни муж звезды Петр Чернышев.

Ранее "Утро" писало о Заворотнюк, которая рассказала о заговоре из-за смертельной болезни.