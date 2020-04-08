"Я абсолютно здоровый человек": Заворотнюк сделала неожиданное заявление
Пока Анастасия Заворотнюк находится в больнице, все внимание общественности привлекает к себе ее дочь, которая активно ведет блог в "Инстаграм". Родственница актрисы решила сделать заявление о своем здоровье и внешнем виде, так как ранее некоторые комментаторы указывали ей на худобу. Видимо, устав от критики, девушка неожиданно решила раскрыть секрет стройной фигуры.
Анна Заворотнюк пояснила, что она "абсолютный здоровый человек" и попросила больше не обсуждать ее тело. Она рассказала, что остается в прекрасной форме из-за хороших генов, сбалансированного питания и спорта.
"Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00", – пишет наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" (орфография и пунктуация сохранены).
Также дочь артистки написала в социальных сетях, что безумно любит сладости, но старается себя контролировать. В последнее время интенсивным тренировкам она предпочитает ходьбу и плавание. Это помогает не только тренировать мышцы, но и избавляться от дурных мыслей.
Комментаторы под фото Анны восхищаются ее стройностью, но не забывают спрашивать о маме – подписчики надеются, что знаменитость сумеет поправиться.
Напомним, Анастасия Заворотнюк уже более 9 месяцев находится под наблюдением врачей. По информации журналистов, актриса борется с онкологией, однако ни врачи, ни дети, ни муж Петр Чернышев эту информацию не подтверждают. Точный диагноз Заворотнюк остается в тайне.
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