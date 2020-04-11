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Заворотнюк раскрыла правду о беременности

Заворотнюк раскрыла правду о беременности
Анна Заворотнюк. Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk
Поклонники наконец получили исчерпывающий ответ

Девушка, судя по всему, не выдержала потока вопросов и сдалась.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно ответила на вопрос одной из поклонниц о глубоко личном. Девушка прокомментировала слухи о беременности, которые в последнее время муссируются в Сети и ряде СМИ.

Интересно, что дискуссия развернулась под фото, где Анна позирует в короткой кофте, открывающей плоский живот – никаких признаков интересного положения не видно.

"Анечка в СМИ говорят что ты беременна, это правда?"

написала одна из любопытствующих.

Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk

"нет, это не правда, как и все, что говорят в сми)" – категорично ответила дочь Заворотнюк.

Возможно, интерес поклонников и репортеров подогрело недавнее признание Анны, что она хочет стать мамой.

Ранее Анастасия Заворотнюк впервые за все время болезни – по слухам, звезда борется с раком, вышла на связь. В свой день рождения она поблагодарила коллег по цеху за теплые слова и поздравления. Дочь Анастасии Анна оказалась в центре внимания прессы после известий о беде, которая пришла в семью Заворотнюк.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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