Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анастасия Заворотнюк пожелала партнерше мужа любви и здоровья

Анастасия Заворотнюк пожелала партнерше мужа любви и здоровья
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Моей прекрасной няни" вышла на связь и опубликовала фото

Повод для появления в соцсетях у артистки, как и в первый раз, был приятным.

Анастасия Заворотнюк поздравила в своем Инстаграм с 45-летием фигуристку Татьяну Навку, партнершу своего мужа Петра Чернышева по ледовым шоу. Она опубликовала несколько эффектных фото с выступлений спортсменов и написала теплые пожелания.

"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки @tatiana_navka! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний!" – говорится в поздравлении.

Анастасия поблагодарила Татьяну за дружбу и поддержку в непростое время – по слухам, звезда борется с раком.

Напомним, ранее Заворотнюк произвела настоящий фурор, впервые за время болезни лично обратившись к подписчикам и коллегам на странице в соцсети. В свой день рождения она поблагодарила всех за поздравления.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

823 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей