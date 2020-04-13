Звезда "Моей прекрасной няни" вышла на связь и опубликовала фото

Повод для появления в соцсетях у артистки, как и в первый раз, был приятным.

Анастасия Заворотнюк поздравила в своем Инстаграм с 45-летием фигуристку Татьяну Навку, партнершу своего мужа Петра Чернышева по ледовым шоу. Она опубликовала несколько эффектных фото с выступлений спортсменов и написала теплые пожелания.

"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки @tatiana_navka! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний!" – говорится в поздравлении.

Анастасия поблагодарила Татьяну за дружбу и поддержку в непростое время – по слухам, звезда борется с раком.

Напомним, ранее Заворотнюк произвела настоящий фурор, впервые за время болезни лично обратившись к подписчикам и коллегам на странице в соцсети. В свой день рождения она поблагодарила всех за поздравления.