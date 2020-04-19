Состояние изменилось: Заворотнюк проходит химиотерапию
Журналисты выяснили, что врачи возобновили лечение Анастасии Заворотнюк, состояние которой улучшилось. Ранее это было невозможно из-за того, что организм звезды был очень слаб из-за болезни.
Об этом стало известно телеграм-каналу Mash. Заворотнюк, которая, по слухам, находится в клинике в Подмосковье, возят в другую больницу на химиотерапию и к нейрохирургу.
Рядом с Анастасией Заворотнюк все время находится ее супруг Петр Чернышев, который живет с ней в клинике и ездит на лечение.
О болезни звезды "Моей прекрасной няни" стало известно осенью 2019 года. Сообщалось, что у актрисы рак мозга и ей делали операции. Однако родственники не рассказывали про диагноз знаменитости, хотя и подтвердили, что она борется с тяжелым недугом. Родные долго не комментировали состояние артистки, из-за чего некоторые поклонники заподозрили худшее.
Однако весной 2020 г. на связь вышла дочь Анастасии Анна. Она дала понять, что ее мама продолжает бороться за жизнь и все у нее будет хорошо. Позже и сама Заворотнюк объявилась в соцсетях.
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