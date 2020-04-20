Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" продемонстрировала домашнее видео

Анна Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и решила немного приоткрыть свою личную жизнь: показала, как проводит время на самоизоляции и отмечает Пасху. Дочь Анастасии Заворотнюк сначала сфотографировалась рядом с загородным домом, а затем показала в социальных сетях свой стол с куличами и яйцами. По информации журналистов, православный праздник был организован в подмосковном загородном доме Заворотнюк.

Была ли на праздновании сама Анастасия, не понятно. Поклонники под новым постом дочери актрисы в "Инстаграм" признались, что скучали по фотографиями девушки, которая пару дней не выходила на связь. В комментариях все поздравляли Анну с Пасхой и желали выздоровления болеющей Анастасии Заворотнюк.

Также журналистам удалось заметить на домашнем видео детский стульчик, который, вероятно, принадлежит маленькой дочке актрисы, пишет сайт "Комсомольская правда".

Может ли сама звезда сериала "Моя прекрасная няня" отметить праздник вместе с родными, остается только гадать. По информации, появившейся в интернете, жена Петра Чернышева чувствует себя чуть лучше – ее организм окреп, а врачи могут приступить к лечению.

По слухам, артистка по-прежнему находится в клинике в Подмосковье, но ездит в другую больницу для лечения от онкологического заболевания. Напомним, точный диагноз Анастасии Заворотнюк ее врачи и родственники так и не озвучили.

Уже более девяти месяцев журналисты и пользователи социальных сетей обсуждают болезнь Заворотнюк. Считается, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Узнать подробности о состоянии жены Петра Чернышева удается редко, а проверить правдивость информации сложно.

Однако Анна Заворотнюк, которая теперь регулярно появляется в социальных сетях, не отрицает, что Анастасия Заворотнюк болеет.