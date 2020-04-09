Актер сериала "Моя прекрасная няня" раскритиковал телеведущего

Сергей Жигунов на своей странице в социальных сетях жестко высказался против Андрея Малахова. Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк считает, что сейчас шоумен занимается не тем, чем нужно было бы в разгар пандемии.

Напасть на ведущего шоу "Прямой эфир" с обвинениями он решил после того, как к нему поступило предложение придти на передачу. Артист считает, что сейчас нужно соблюдать самоизоляцию, а не собирать в кучу потенциально зараженных людей для "полоскания нижнего белья".

Жигунов посоветовал всем телевизионщикам как можно скорее освоить современных технологии и интернет, чтобы работать в условиях распространяющегося коронавируса.

Поклонники бывшего возлюбленного Анастасии Заворотнюк поддержали его резкое высказывание. Они считают, что актер правильно делает, что остается дома, при этом они отметили, что уже давно не смотрят программу Андрея Малахова.

"Настоящий мужчина, достойное решение, уважаю!", "Наше нынешнее ТВ – это днище", ""Жестко"...но справедливо", "Давно никто не смотрит эти шоу", "Включаешь телевизор и впечатление, что не самоизоляция, а производственный подъем и только ты не при деле)", - написали в "Инстаграм" Сергея Жигунова.

Сам Андрей Малахов на замечания артиста не ответил. Сейчас он вынужден защищаться от нападок Льва Лещенко. Артист, который лежал в больнице с подозрением на коронавирус, признался, что именно ведущий шоу "Прямой эфир" попросил его нарушить карантин.