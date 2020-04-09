Бывший Заворотнюк напал с обвинениями на Малахова
Сергей Жигунов на своей странице в социальных сетях жестко высказался против Андрея Малахова. Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк считает, что сейчас шоумен занимается не тем, чем нужно было бы в разгар пандемии.
Напасть на ведущего шоу "Прямой эфир" с обвинениями он решил после того, как к нему поступило предложение придти на передачу. Артист считает, что сейчас нужно соблюдать самоизоляцию, а не собирать в кучу потенциально зараженных людей для "полоскания нижнего белья".
Жигунов посоветовал всем телевизионщикам как можно скорее освоить современных технологии и интернет, чтобы работать в условиях распространяющегося коронавируса.
Поклонники бывшего возлюбленного Анастасии Заворотнюк поддержали его резкое высказывание. Они считают, что актер правильно делает, что остается дома, при этом они отметили, что уже давно не смотрят программу Андрея Малахова.
"Настоящий мужчина, достойное решение, уважаю!", "Наше нынешнее ТВ – это днище", ""Жестко"...но справедливо", "Давно никто не смотрит эти шоу", "Включаешь телевизор и впечатление, что не самоизоляция, а производственный подъем и только ты не при деле)", - написали в "Инстаграм" Сергея Жигунова.
Сам Андрей Малахов на замечания артиста не ответил. Сейчас он вынужден защищаться от нападок Льва Лещенко. Артист, который лежал в больнице с подозрением на коронавирус, признался, что именно ведущий шоу "Прямой эфир" попросил его нарушить карантин.
В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма
Разменной монетой хотят сделают санкции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
- Украинцы назвали российскую помощь Италии "военной операцией"
- США знали все о китайском вирусе еще в ноябре
- Бессимптомный коронавирус разрушает легкие
Здоровье
- Гимнастика для спины: пять упражнений улучшат осанку
- Вкусные рецепты: три напитка с имбирем защитят от вирусов
- Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик