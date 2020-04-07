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Укупника унижают после скандала с коронавирусом у Малахова

Укупника унижают после скандала с коронавирусом у Малахова
Аркадий Укупник. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
После съемок в передаче, посвященной Валентине Толкуновой, артиста травят соседи

Жизнь музыканта Аркадия Укупника сильно усложнилась. На артиста окрысились соседи после того, как он побывал на съемках программы у Андрея Малахова, где был Лев Лещенко, у которого, после нашли коронавирус. 

Он пояснил, что на том злополучном эфире 17 марта не общался с Лещенко. В студии уже тогда соблюдали все меры безопасности. С того времени никаких видимых симптомов заболевания у него не было. 

Однако кто-то из завистников распустил сплетни, что у автора хитов может быть коронавирус и его ищет полиция. 

"Я стал изгоем...Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались!"

цитирует артиста "Телепрограмма". 

Льва Лещенко увезли в Коммунарку с подозрением на коронавирус в конце марта. Первый анализ показал наличие инфекции в организме артиста, однако другие два дали отрицательный результат. Спустя время врачи поставили диагноз – пневмония, вызванная другим, не менее опасным вирусом. 

Рина КРАСНОВА

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