Укупника унижают после скандала с коронавирусом у Малахова

После съемок в передаче, посвященной Валентине Толкуновой, артиста травят соседи

Жизнь музыканта Аркадия Укупника сильно усложнилась. На артиста окрысились соседи после того, как он побывал на съемках программы у Андрея Малахова, где был Лев Лещенко, у которого, после нашли коронавирус.

Он пояснил, что на том злополучном эфире 17 марта не общался с Лещенко. В студии уже тогда соблюдали все меры безопасности. С того времени никаких видимых симптомов заболевания у него не было.

Однако кто-то из завистников распустил сплетни, что у автора хитов может быть коронавирус и его ищет полиция.

"Я стал изгоем...Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались!"

– цитирует артиста "Телепрограмма".

Льва Лещенко увезли в Коммунарку с подозрением на коронавирус в конце марта. Первый анализ показал наличие инфекции в организме артиста, однако другие два дали отрицательный результат. Спустя время врачи поставили диагноз – пневмония, вызванная другим, не менее опасным вирусом.