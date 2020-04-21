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Болезнь и выздоровление Заворотнюк поставили под вопрос

Болезнь и выздоровление Заворотнюк поставили под вопрос
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный блогер нашла странности в истории вокруг болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"

В Пасхальное воскресенье, 19 апреля, появились добрые новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая уже год борется с тяжелой болезнью. Сообщалось, что артистке стало много лучше и она, вроде как, даже идет на поправку. Следом вышла статья журналистки Лены Миро, которая усомнилась в правдивости болезни артистки и нашла в истории с недугом странности.

В октябре 2019 г. в СМИ появились новости о том, что у Анастасии Заворотнюк рак. После источники начали уверять, что, мол, артистка была в искусственной коме, затем оказалась парализована и прочее. Родные актрисы не стали комментировать все сплетни, а лишь завели аккаунт в "Инстаграм". Теперь на странице "Помощь Заворотнюк" изредка появляются кое-какие сведения.

Лена Миро считает, что такое поведение окружения артистки, как и ее самой, неспроста. Якобы родственники специально дали новость о том, что Заворотнюк идет на поправку в праздник – во время, когда никто не будет задавать лишних вопросов: люди отмечают, мало читают СМИ. 

"Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы той списали многомиллионные долги", – отметила автор в своем "ЖЖ". 

Последние новости о Заворотнюк появлялись накануне. Тогда сообщалось, что состояние актрисы сериала "Моя прекрасная няня" изменилось – она начала курс химиотерапии и идет на поправку. 

Марина МОНРО

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