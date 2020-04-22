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Леченик помогает: Заворотнюк вернулась домой

Лечение помогает: Заворотнюк вернулась домой
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Приближенные к семье звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказали о ее состоянии

За здоровьем знаменитости многие месяцы наблюдают журналисты и поклонники. И вот сейчас пришла радостная новость – Анастасия Заворотнюк находится дома, из больницы в Подмосковье ее выписали после лечения новым препаратом. Об этом репортерам рассказал друг Петра Чернышева. 

По его словам, Заворотнюк вместе с родными сейчас живет в загородном доме, а ее состояние улучшилось. Так что переждать карантин она может без постоянного наблюдения врачей. 

Один из медиков пояснил, что, по информации его коллег, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирована глиобластома, но не в смертельной форме. Эксперт предполагает, что помог артистке препарат, созданный в США. Однако пока говорить о полном выздоровлении Заворотнюк рано. 

"Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – добавляет сайт "Комсомольская правда" слова эксперта. 

Все месяцы, что звезда сражается с болезнью, в интернете гадали, как же сейчас выглядит актриса. В СМИ не раз писали о якобы существующих сенсационных кадрах. Врач подтверждает, что внешность Завортнюк изменилась. У нее выпали волосы, которые сейчас уже начали отрастать, а также появились отеки. 

Напомним, новость о том, что Анастасия Заворотнюк больна появилась в начале осени. Муж артистки Петр Чернышев и ее дети так и не подтвердили диагноз. Считается, что все это время знаменитость находится в подмосковном реабилитационном центре.

Дарья ПЕТРОВА

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