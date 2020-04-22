Документ о выписке Заворотнюк оказался подделкой
Состояние Анастасии Заворотнюк беспокоит ее поклонников уже больше полугода. Точный диагноз актрисы остается неизвестным. Накануне в СМИ появился документ, якобы подтверждающий предположения журналистов: у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома. Однако справка оказалась фейковой, что подтвердила официальный представитель Заворотнюк Марина Потапова.
Документ с диагнозом Анастасии насторожил общественность: справка из ЦКБ, где актриса якобы лечится с 2019 г., не соответствовала форме. На ней не было ни подписи главного врача, ни номера, а печать была размытой.
Обеспокоенные поклонники актрисы тут же налетели с расспросами на дочь звезды Анну. "Кто же разрешил врачам выдавать, а СМИ публиковать справку о диагнозе Вашей мамы? Все забыли о врачебной тайне?" – написали ей в "Инстаграм". Девушка ситуацию комментировать не стала.
А вот представитель звезды подтвердила: справка действительно фейк, пишет "Московский комсомолец". Таким образом, Потапова опровергла информацию о страшном диагнозе Заворотнюк – раке мозга.
В больнице также сообщили, что артистка у них не лечилась – иначе бы об этом уже знали все. Несмотря на то что звезды лежат в отдельном корпусе, слухи все равно распространяются очень быстро. Однако по словам знакомых звезды, она лечилась в филиале клиники, который находится в Барвихе. Впрочем, подтверждения этой информации также нет.
По словам приближенного к семье "Моей прекрасной няни", звезде сериала намного лучше. Сейчас она живет с родными в загородном доме, заявляет источник.
Новость о болезни Анастасии появились осенью 2019 года. Некоторые источники утверждали, что актриса была парализовала и находилась в искусственной коме. Сама звезда на публике не появлялась несколько месяцев.
Блогер Лена Миро считает, что семья Заворотнюк сознательно замалчивает диагноз артистки – якобы информация о тяжелой болезни поможет избавиться от многомиллионных долгов.
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