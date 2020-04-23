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Близкие Заворотнюк сделали заявление о ее лечении

Близкие Заворотнюк сделали заявление о ее лечении
Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Представители звезды сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировали новости о ее выписке

Семья Анастасии Заворотнюк опровергает информацию о том, что актриса лечится препаратом из Америки. В социальной сети родственники заявили, что не знакомы с лекарством, о котором писали СМИ. Журналисты утверждали, что актриса принимает это средство, и оно эффективно работает.

Также близкие Заворотнюк не подтвердили подлинность справки, якобы сделанной в больнице, где лежит знаменитость. Представители звезды сериала "Моя прекрасная няня" продолжают настаивать: они не разглашают информацию о здоровье Анастасии и не собираются комментировать ее состояние. Об этом они написали в "Инстаграм".

Напомним, 22 апреля журналисты поделились якобы эксклюзивной информацией о болезни актрисы. Репортеры утверждали, что у звезды действительно глиобластома, лечат ее лекарством из США, из-за которого Заворотнюк стало лучше – ее отпустили из больницы домой на время карантина.

Родные звезды эту информацию опровергли и только поблагодарили поклонников, которые продолжают писать слова поддержки артистке и молятся за ее здоровье.

Муж Анастасии Заворотнюк и ее дочь на связь не выходили – Петр Чернышев и Анна Заворотнюк предпочитают хранить молчание в непростой ситуации.

Напомним, около девяти месяцев назад появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологии. С того момента актрису никто не видел, а врачи и семья не разглашают детали лечения знаменитости. В соцсетях есть версия, что звезды сериала "Моя прекрасная няня" не больна, а скрывается от долгов. 

Дарья ПЕТРОВА

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