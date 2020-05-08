Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк занялась спортом на карантине

Заворотнюк занялась спортом на карантине
Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала, как тренируется на самоизоляции

Анна Заворотнюк рассказала в социальных сетях, что занялась йогой в домашних условиях. Родственница актрисы записала видео, где она в спортивной форме сидит на коврике для тренировок. О том, как себя чувствует Анастасия Заворотник, ее наследница не упомянула.

На видео, которое Анна выложила в "Инстаграм", видно, что она сидит в домашнем тренажерном зале. Возможно, что во время карантина вся семья Заворотнюк живет в загородном доме.

О том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" временно отпустили к родным, журналисты сообщили в апреле. Тогда же в интернете появился документ, якобы подтверждающий, что у Заворотнюк рак, а именно – глиобластома.

Позже родственники актрисы вышли на связь, чтобы опровергнуть эти данные. Они призывают не верить также информации, что артистку лечат лекарством из США. Раскрывать какие-либо данные о диагнозе или состоянии звезды они по-прежнему не планируют.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже почти 10 месяцев находится под пристальным вниманием журналистов. Считается, что знаменитость борется с онкологическим заболеванием. Все это время актрису тщательно оберегают – никому из посторонних ее увидеть не удалось.

На связь с поклонниками выходит только Анна Заворотнюк. В "Инстаграм" она рассказывает личные истории из жизни и упоминает о том, что ее мама больна.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Анекдоты для взрослых: горячая подборка

Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей

Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая

Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей