Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала, как тренируется на самоизоляции

Анна Заворотнюк рассказала в социальных сетях, что занялась йогой в домашних условиях. Родственница актрисы записала видео, где она в спортивной форме сидит на коврике для тренировок. О том, как себя чувствует Анастасия Заворотник, ее наследница не упомянула.

На видео, которое Анна выложила в "Инстаграм", видно, что она сидит в домашнем тренажерном зале. Возможно, что во время карантина вся семья Заворотнюк живет в загородном доме.

О том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" временно отпустили к родным, журналисты сообщили в апреле. Тогда же в интернете появился документ, якобы подтверждающий, что у Заворотнюк рак, а именно – глиобластома.

Позже родственники актрисы вышли на связь, чтобы опровергнуть эти данные. Они призывают не верить также информации, что артистку лечат лекарством из США. Раскрывать какие-либо данные о диагнозе или состоянии звезды они по-прежнему не планируют.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже почти 10 месяцев находится под пристальным вниманием журналистов. Считается, что знаменитость борется с онкологическим заболеванием. Все это время актрису тщательно оберегают – никому из посторонних ее увидеть не удалось.

На связь с поклонниками выходит только Анна Заворотнюк. В "Инстаграм" она рассказывает личные истории из жизни и упоминает о том, что ее мама больна.