Звезду сериала "Моя прекрасная няня" планируют спасать вирусами

Владимиру Путину сообщили о болезни Анастасии Завортнюк. На видеоконференции с президентом директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров подтвердил, что знаменитость борется с онкологическим заболеванием. По словам эксперта, родственники артистки уже передали ученым клетки ее опухоли для исследования – они могут потребоваться для ее лечения.

Как добавил Макаров, если здоровье Заворотнюк ухудшится, то ее планируют лечить с помощью новых технологий. Ученые разработали методику, по которой раковые клетки уничтожает вирус.

Также Александр Макаров озвучил президенту диагноз Анастасии Заворотнюк. У звезды, как раньше и писали журналисты, глиобластома. Спасти ее с помощью вирусов реально, однако ситуация пока не настолько серьезная, чтобы применять технологию.

В разговоре с Владимиром Путиным директор института пояснил, что новый метод борьбы с раком уже проверили на больных на поздних стадиях – результаты оказались хорошими.

Поклонники, которые внимательно следят за последними данными о звезде сериала "Моя прекрасная няня", наверняка, обрадуются хорошим новостям. С осени прошлого года, когда и пришли первые слухи о болезни артистки, информации о ее болезни было мало, а точный диагноз и вовсе хранился в тайне.

Петр Чернышев и дети Заворотнюк все эти месяцы хранили молчание, а сама актрису подозревали в обмане. Сейчас ситуация прояснилась: Анастасия Заворотнюк действительно больна раком, врачи диагностировали у нее глиобластому, однако состояние звезды не критичное, а в случае чего, ее буду лечить с помощью вирусов – об этом стало известно на совещании, трансляцию которого вел RT.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как сложилась судьба других актеров сериала "Моя прекрасная няня".