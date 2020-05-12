Тайная болезнь и развод: как сложилась судьба звезд "Моей прекрасной няни"
Сериал "Моя прекрасная няня" появилась на экранах в 2004 г. и сразу же завоевал любовь зрителей. Поклонники внимательно следили за забавными ситуациями, в которые попадали няня Вика и семья Шаталиных, однако реальная жизнь артистов оказалось не такой радужной. Звездами многосерийного фильма пришлось пережить множество испытаний.
Борис Смолкин играл в сериале язвительного дворецкого Константина. Однако после окончания съемок актер практически исчез из поля зрения поклонников. Действительно, после роли в сериале "Моя прекрасная няня" он снимался редко – причина такого резкого спада не известна. Смолкин теперь работает преподавателем в одном из театральных училищ.
Роль Максима Шаталина принесла Сергею Жигунову большой успех. Карьера артиста быстро пошла вверх, а вот в личной жизни все оказалось не так гладко. Артист был женат на Вере Новиковой больше 25 лет, пока на съемках не встретился с Анастасией Заворотнюк. Жигунов ушел от супруги к эффектной красавице, а через пару лет вернулся назад: отношения с актрисой не сложились.
Сейчас в жизни знаменитости появилась новая женщина – молодая журналистка, похожая на Анастасию Заворотнюк. С нею Сергей Жигунов соблюдает режим самоизоляции за городом.
Анастасия Заворотнюк проснулась знаменитой после яркой роли в сериале "Моя прекрасная няня". Долгое время в центре внимания оставалась только личная жизнь красавицы-актрисы, которая не раз была замужем.
Однако осенью 2019 г. пришла страшная новость – знаменитость серьезно больна. Точный диагноз звезды хранится в тайне ее родными и врачами, однако источники утверждают, что у Заворотнюк нашли рак.
Все эти месяцы поклонники не видели артистку, а ее муж Петр Чернышев и официальные представители хранят молчание. Связь с поклонниками знаменитости поддерживает только ее дочь Анна в "Инстаграм". По информации прессы, сейчас звезде "Моей прекрасной няня" стало лучше, она лечится дома во время карантина.
Бывшие коллеги Завоортнюк по комедийному сериалу также предпочитают не разглашать информацию. Например, Екатерина Дубакина, сыгравшую старшую дочь Шаталина, не стала отрицать факт болезни, но никаких подробностей не раскрыла.
Сейчас Дубакина, которой в этом году исполнится 31 год, сосредоточена на работе в крупных московских театрах. В фильмах актриса изредка играет эпизодические роли.
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