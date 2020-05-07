Из-за финансовых проблем актер лишился дома, бани и гаража

Известный актер Сергей Жигунов испытывает большие трудности в денежном вопросе. У артиста скопились многомиллионные долги, с которыми он не может рассчитаться уже больше пяти лет. Недавно звезда сериала "Моя прекрасная няня" расстался с очередной частью недвижимости – домом, земельным участком, баней и гаражом.

Как сообщает издание StarHit, за прошлый год Жигунов смог вернуть лишь часть многомиллионного долга банку. Кредит он брал на съемки кинофильма. Отмечается, что актер остался должен еще около 15 млн, а недвижимого имущества и других активов у него почти не осталось.

По данным издания, несколько месяцев назад актеру пришлось отдать банку всю недвижимость во Владимирской области. Он лишился большого дома, двухэтажного гаража и огромной бани. С молотка ушел и земельный участок размером 1,3 га. Все перечисленное имущество было распродано на аукционе. При этом участок достался новому владельцу по очень низкой цене – за 500 тысяч рублей. Всего за звездное имущество было получено порядка 9 миллионов рублей.

На сегодняшний день, по некоторым данным, все имущество Жигунова ограничивается одной квартирой в столице и двумя автомобиля.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что актер находится в отношениях с Викторией Ворожбит. Примечательно, что девушка, по мнению многих поклонников актера, сильно напоминает бывшую возлюбленную Жигунова Анастасию Заворотнюк.