Между актрисой из сериала "Моя прекрасная няня" и Викторией Ворожбит находят слишком много общих деталей

Сергей Жигунов пытается скрыть новый роман и очередной уход от жены, но СМИ уже давно выяснили, что новой возлюбленной актера стала журналистка Виктория Ворожбит. Они регулярно публикуют фотографии в социальных сетях с дачи артиста в Абрамцево.

Сообщается, что пара познакомилась благодаря, судя по всему, уже бывшему мужу девушки Виктору Суханову – известному медиамагнату на Дальнем Востоке. С 2018 года Ворожбит помогает Жигунову в организации фестиваля на Сахалине, и с того же момента она переехала в Москву и сменила место работы с компании своего мужа на Роснано. Журналисты пишут, что актер ушел второй раз от своей жены. В первый раз он сделал это ради Анастасии Заворотнюк. Сам артист намекнул, что с бывшей женой и правда отношения закончены.

СМИ утверждают, что с этого момента у Виктории и начались серьезные проблемы с налогами. Как сообщает КП, Ворожбит разыскивали два раза – и оба безуспешно, поскольку не смогли установить ее местоположение. Аналогичные проблемы были недавно и у Анастасии Заворотнюк, чье сходство с новой пассией Жигунова многие считают феноменальным.

К слову, в Москве за Ворожбит тоже накопились долги в размере 41 тысячи рублей за автомобильные нарушения. Издание сообщает, что сейчас она регулярно распродает свои дорогие сумки и телефоны на Авито.



