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СМИ: Сергей Жигунов бросил жену ради копии Заворотнюк

СМИ: Сергей Жигунов бросил жену ради копии Заворотнюк
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист ушел от супруги ради женщины, поразительно похожей на звезду ситкома "Моя прекрасная няня"

Женатый актер Сергей Жигунов связался с журналисткой Викторией Ворожбит, пишут СМИ. Молодая зазноба артиста поразительным образом похожа на Анастасию Заворотнюк, считают журналисты. 

Новость о том, что Жигунов оставил жену, 61-летнюю Веру Новикову, во второй раз ( в первый он ушел от нее к Заворотнюк в 2007 году) появилась в марте. Тогда сообщалось, что мужчина познакомился с красавицей во время подготовки к фестивалю на Сахалине в 2018 году. 

Сразу два авторитетных издания написали, что артист живет вместе с новой возлюбленной на даче. Якобы, при внимательном изучении социальных сетей Жигунова и Ворожбит, дотошные фанаты нашли ... общего кота! 

И актер и журналистка в разное время, в очень похожих интерьерах выкладывали фото пушистого питомца по кличке Самсон, который также  откликается и на "Пыню". 

Кроме карточек животного, артист и журналистка выкладывают фото бани, которая, по всей видимости, расположена у них на участке, пишет "Комсомольская правда". 

Сергей Жигунов прожил со своей женой 22 года. Затем, в 2007 году он встретил талантливую и молодую Анастасию Заворотнюк. Артист оставил супругу и сошелся со звездой ситкома "Моя прекрасная няня".

Однако долго пробыть вместе у пары не получилось и спустя два года Заворотнюк ушла. Актриса нашла любовь в лице фигуриста Петра Чернышова, а Жигунов раскаялся и вернулся к жене Вере. 

Марина МОНРО

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