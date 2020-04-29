Артист ушел от супруги ради женщины, поразительно похожей на звезду ситкома "Моя прекрасная няня"

Женатый актер Сергей Жигунов связался с журналисткой Викторией Ворожбит, пишут СМИ. Молодая зазноба артиста поразительным образом похожа на Анастасию Заворотнюк, считают журналисты.

Новость о том, что Жигунов оставил жену, 61-летнюю Веру Новикову, во второй раз ( в первый он ушел от нее к Заворотнюк в 2007 году) появилась в марте. Тогда сообщалось, что мужчина познакомился с красавицей во время подготовки к фестивалю на Сахалине в 2018 году.

Сразу два авторитетных издания написали, что артист живет вместе с новой возлюбленной на даче. Якобы, при внимательном изучении социальных сетей Жигунова и Ворожбит, дотошные фанаты нашли ... общего кота!

И актер и журналистка в разное время, в очень похожих интерьерах выкладывали фото пушистого питомца по кличке Самсон, который также откликается и на "Пыню".



Кроме карточек животного, артист и журналистка выкладывают фото бани, которая, по всей видимости, расположена у них на участке, пишет "Комсомольская правда".

Сергей Жигунов прожил со своей женой 22 года. Затем, в 2007 году он встретил талантливую и молодую Анастасию Заворотнюк. Артист оставил супругу и сошелся со звездой ситкома "Моя прекрасная няня".

Однако долго пробыть вместе у пары не получилось и спустя два года Заворотнюк ушла. Актриса нашла любовь в лице фигуриста Петра Чернышова, а Жигунов раскаялся и вернулся к жене Вере.