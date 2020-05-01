Бывший возлюбленный Заворотнюк подтвердил свой уход от жены
Сергей Жигунов был женат Вере Новиковой около 27 лет. При этом они расходились из-за внезапного романа актера с его коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Отношения артистов продлились всего пару лет, после чего Сергей снова вернулся к жене.
Сейчас в СМИ появилась информация, что Жигунов занялся разделом имущества со своей 61-летней супругой после того, как ушел к молодой журналистке Виктории Ворожбит. Поводом для слухов стали фотографии в социальных сетях.
Сам Сергей долгое время отказывался комментировать свой второй уход от жены. Однако его отклик в соцсетях намекнул на то, что он действительно в процессе расставания со своей супругой.
“Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет”, – написал под постом актер.
Сейчас Жигунов вместе с новой возлюбленной соблюдает режим самоизоляции в своей усадьбе в Абрамцево. Многие пользователи отмечают, что Сергей ушел от жены к женщине, невероятно похожей на его прошлую пассию – Анастасию Заворотнюк.
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