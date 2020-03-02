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Пожилой партнер Заворотнюк загадочно исчез

Пожилой партнер Заворотнюк загадочно исчез
Борис Смолкин и Анастасия Заворотнюк. Кадр из "Моя прекрасная няня" (2004-2008)
Актеры вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня"

Здоровье Анастасии Заворотнюк беспокоит многих. Пока родственники хранят молчание, журналисты вспомнили о Борисе Смолкине, с которым много лет работала звезда. После окончания съемок в сериале "Моя прекрасная няня" он практически исчез из поля зрения публики.

Вместе с Анастасией Заворотнюк артист снимался с 2004 по 2008 год, тогда к нему и пришла популярность. Сейчас же 72-летний Смолкин на экране появляется редко, он теперь преподает актерское мастерство в Санкт-Петербурге. Почему же карьера Бориса Смолкина пошла на спад – остается загадкой.

О личной жизни артиста известно немного. Жена, которая моложе его на 23 года родила ему двоих детей, – добавляет Obozrevatel. 

С коллегами по сериалу "Моя прекрасная няня" он, похоже, давно не общался. Журналистам он рассказывал, что давно не видел Анастасию Заворотнюк, о ее здоровье ничего не знает и очень переживает за ее состояние. Борис Смолкин только добавил, что актриса сильно уставала на съемках, так как занималась еще и детьми.

Дарья ПЕТРОВА

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