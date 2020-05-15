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Причину доклада Путину об истории с Заворотнюк рассекретили

Причину доклада Путину об истории с Заворотнюк рассекретили
Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Подробности о лечении звезды "Моей прекрасной няни" раскрыл адвокат

Обнародование диагноза Анастасии Заворотнюк, которая борется с опухолью мозга, должно подарить надежду на выздоровление тем, кто тоже страдает от этой болезни. Причину доклада Владимиру Путину о состоянии знаменитой актрисы объяснил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, сообщение о лечении звезды "Моей прекрасной няни" показывает "прозрачность" работы ученых. Адвокат отметил, что в этом случае публичность даже полезна.

Добровинский в интервью Nation News также высказался об этических нормах. Он предположил, что диагноз озвучили с согласия самой Заворотнюк или ее родственников. В противном случае, добавил адвокат, эти нормы были бы нарушены, что могло бы привести к судебным разбирательствам.

В лечении артистки принимает участие институт молекулярной биологии РАН, напоминает URA.RU. По словам Александра Макарова, родственники Заворотнюк передали ученым ее клетки для исследования.

Ранее эксперт подтвердил диагноз "Моей прекрасной няни" и рассказал о новой методике лечения рака.

Карина СИРАЗОВА

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