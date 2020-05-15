Чернышев отказался лечить Заворотнюк вирусами
Специалисты на совещании с Владимиром Путиным озвучили точный диагноз Анастасии Заворотнюк и рассказали о новой технологии, которая может спасти артистку. Однако Петр Чернышев от предложенного способа лечения вирусами пока отказался.
Вероятно, причиной этого стала ремиссия, которая наметилась у артистки. Об этом рассказал журналистам Петр Чумаков – главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, пообщавшийся с супругом звезды.
Как он пояснил, Петр Чернышев проявляет осторожность и хочет использовать вирусы только в том случае, если артистке станет действительно плохо. Ученый дополнил: если состояние Заворотнюк ухудшится, то они смогут помочь, так как уже знают, какой вирус влияет на опухоль звезды "Моей прекрасной няни".
Подобрать необходимый вирус специалистам удалось с помощью анализа опухоли, клетки которой им предоставили. Чумаков рассказывает, что клетки Заворотнюк хорошо размножаются, значит, работать на них можно долго, а также на их основе реально сделать вакцину.
"Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет", – рассказал он "КП".
Сотрудник института подчеркнул: они не уговаривают родственников Заворотнюк, так как считают, что люди сами должны решить, стоит ли рисковать. Если Петр Чернышев все же решит лечить жену этим способом, то ученые будут использовать не патогенные энтеровирусы из кишечника детей до 3 лет.
Напомним, Владмиру Путину доложили о болезни Анастасии Заворотнюк на совещании. С осени прошлого года артистка борется с онкологическим заболеванием. Родственники артистки все это время хранят молчание о ее состоянии, увидеть саму актрису также не представляется возможным. По последним данным, Анастасия Заворотнюк сейчас чувствует себя немного лучше и пережидает карантин дома.
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