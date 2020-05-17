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Стали известны последние подробности о состоянии больной Заворотнюк

Стали известны последние подробности о состоянии больной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса "Моей прекрасной няни" идет на поправку

Поклонники супруги Петра Чернышева внимательно следят за новостями о ее состоянии. Так как родственники звезды молчат, фанатам приходится довольствоваться тем, что рассказывают другие знаменитости. Так, накануне Наташа Королева поведала, что Анастасии Заворотнюк становится лучше.

"Говорят, что новости хорошие", – отметила Королева в интервью Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!". Знаменитость добавила, что она соседка актрисы и желает ей здоровья.

Королева также призналась, что могла бы сыграть няню Вику в нашумевшем сериале, но отказалась от роли, так как перед съемками стала мамой. 

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, стало известно осенью 2019 года. Тогда сообщалось, что у звезды рак мозга. Однако родственники до сих пор не подтвердили официально диагноз актрисы. На прошлой неделе директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что у артистки онкологическое заболевание – глиобластома. Врачи нашли новый метод, который может помочь Заворотнюк, если ей станет хуже, но пока ситуация этого не требует. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" чувствует себя лучше и проводит карантин дома, а не в клинике. 

Фоторепортаж
Тайная болезнь и развод: как сложилась судьба звезд "Моей прекрасной няни"
Ольга Прокофьева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Борис Смолкин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Дубакина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА

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