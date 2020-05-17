Актриса "Моей прекрасной няни" идет на поправку

Поклонники супруги Петра Чернышева внимательно следят за новостями о ее состоянии. Так как родственники звезды молчат, фанатам приходится довольствоваться тем, что рассказывают другие знаменитости. Так, накануне Наташа Королева поведала, что Анастасии Заворотнюк становится лучше.

"Говорят, что новости хорошие", – отметила Королева в интервью Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!". Знаменитость добавила, что она соседка актрисы и желает ей здоровья.

Королева также призналась, что могла бы сыграть няню Вику в нашумевшем сериале, но отказалась от роли, так как перед съемками стала мамой.

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, стало известно осенью 2019 года. Тогда сообщалось, что у звезды рак мозга. Однако родственники до сих пор не подтвердили официально диагноз актрисы. На прошлой неделе директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что у артистки онкологическое заболевание – глиобластома. Врачи нашли новый метод, который может помочь Заворотнюк, если ей станет хуже, но пока ситуация этого не требует. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" чувствует себя лучше и проводит карантин дома, а не в клинике.