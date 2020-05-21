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Заворотнюк в мини-юбке вспомнила о жизни в США

Заворотнюк в мини-юбке вспомнила о жизни в США
Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала стройные ноги

Анна Заворотнюк разместила в своем блоге фото в мини-юбке. Снимок был сделан в 2018 году, когда родственница актрисы жила в США, где получала образование. Сейчас дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила об этом периоде и показала в социальных сетях, как она тогда выглядела.

Наследница артистки сериала "Моя прекрасная няня" когда-то жила в Америке вместе с отцом и матерью, но семья переехала обратно, когда Заворотнюк получила роль няня Вики. Вернуться за океан Анна решила, чтобы получить образование, однако заграничная жизнь оказалась не такой радужной.

Дочь звезды вспоминала, что сначала ей было очень тяжело и она подумывала о возвращении на родину, однако мать сумела ее отговорить.

Сейчас Анна Заворотнюк живет в Москве. По информации журналистов, артистка и ее семья находится в загородном доме, куда знаменитость отпустили на время карантина.

Напомним, Анастасия Заворотнюк много месяцев борется с онкологическим заболеванием. Недавно ученый раскрыл, что у звезды диагностировали глиобластому – рак мозга. Однако состояние артистки, как утверждают источники, улучшилось, именно поэтому медики и не начали лечить звезду новым методом.

Как выяснили СМИ, Петр Чернышев пока отказался от лечения вирусами, вероятно, из-за того, что у Анастасии Заворотнюк наметилась ремиссия.

Ранее родственники Заворотнюк сделали заявление о ее лечении. 

Дарья ПЕТРОВА

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