Артист сериала "Моя прекрасная няня" сильно изменился

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов были вместе около двух лет. Отношения с яркой брюнеткой, ради которой он развелся с женой, сильно поменяли актера. Как рассказал его друг, если раньше он был взрослым и опытным, то влюбленность все круто изменила: он стал напряженнее.

После расставания со звездой сериала "Моя прекрасная няня" изменения в Жигунове стали еще более заметны. Артист мало улыбался, стал закрытым и сдержанным, а после и вовсе решил продать дом, где жил вместе с Заворотнюк, – об этом вспоминает его сосед по дачному поселку.

Приятель актера считает, что Жигунова привлекла доброта и позитив красивой коллеги, ведь жена его была совсем другой. Вера Новикова была закрытой и абсолютно непохожей на супруга, хотя вместе они прожили более 20 лет, дополняет "Собеседник" со слов знакомых семьи.

Более того, после разрыва с Заворотнюк артист вернулся к супруге, а потом снова бросил ее – по информации СМИ, сейчас сердце Жигунова занято журналисткой, которая очень похожа на звезду "Моей прекрасной няни".

Анастасия Заворотнюк после расставания со знаменитостью нашла свое счастье с фигуристом Петром Чернышевым. Однако осенью 2019 г. стало известно, что в дом пары пришла беда – актриса серьезно заболела. Считается, что у звезды телеэкранов рак, однако родственники и официальные представители этого не подтвердили.

Последние новости о Заворотнюк сообщают, что на время пандемии коронавируса она находится в своем загородном доме в окружении родных.