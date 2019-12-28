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"Натуральная": одинокая Цымбалюк-Романовская обнажила бюст

"Натуральная": одинокая Цымбалюк-Романовская обнажила бюст
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Мужчины восхитились естественностью бывшей Джигарханяна

После разрыва с Прохором Шаляпиным киевская пианистка заговорила о соблазнах и новой жизни.

В своем Инстаграм Виталина Цымбалюк-Романовская выложила фото, где позирует, распахнув шубку и оголив грудь, задумчиво глядя вдаль. Соблазнительный снимок она сопроводила стихами.

"Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь – не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!" – написала Виталина, пообещав подписчикам, что в новом 2020 году будет много нового.

Пользователи засыпали ее комплиментами, отметив натуральную красоту пианистки, а некоторые заявили, что рады ее расставанию с Шаляпиным (орфография и пунктуация сохранены).

"Спокойная, мудрая, натуральная, такая, как есть. Ценю таких людей",  "Внутренняя красота налицо", "С наступающим Новым годом!!! Как хорошо, что вы расстались с пустышка Шаляпиным",

– написали комментаторы.

Ранее друг Шаляпина высказался об интимных проблемах распавшейся парочки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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