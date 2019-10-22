"Красивая же и молодая": бывшей Джигарханяна не хватает секса

Прикрывшейся газетой пианистке посоветовали поменять стиль

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своем походе в театр. На опубликованных фото скандально известная пианистка предстала в блестящем бирюзовом платье и с сумкой принтом под газету. Бывшая Джигарханяна в посте также порассуждала о человеческих ценностях.

"Красивая же и молодая, немного стиль надо поменять. Стиль чаще всего, не сегодня, у вас взрослящий бывает. Не мне вам советовать, но немного дерзкий и секса добавить может стоит?", "Умные мысли и красивые цитаты... Это же не одежда или макияж, которые могут идти или не подходить человеку",

– отреагировали подписчики на пост Виталины в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее в Сети стали подозревать, что бывшая жена Джигарханяна может быть в положении. Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не раз заявляли, что задумываются о рождении совместного ребенка.