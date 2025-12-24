Зачем брать теннисный мяч в ручную кладь

Путешественникам дали дельный совет

Опытные эксперты советуют брать всем путешественникам в самолет обычный теннисный мяч. Эта вещица почти ничего не весит, не занимает места и при этом способна заметно облегчить состояние пассажира во время долгого перелета.

Суть проста. Мяч используют как точечный массажер, аккуратно прокатывая его по бедрам, ногам, плечам или пояснице. Такое мягкое давление улучшает кровообращение и помогает избежать затекания мышц.

Теннисный мяч позволяет проработать труднодоступные зоны спины прямо в кресле самолета. Его часто кладут в области поясницы или ближе к копчику, прижимая спинкой сиденья. Отмечается, что этот прием снижает нагрузку на позвоночник и уменьшает боль даже при проблемах с межпозвоночными дисками.

Дополнять такой мини-массаж рекомендуют легкой растяжкой: наклонами вперед, мягким растяжением поясницы и осторожными упражнениями для шеи. В итоге простой мяч вкупе с легкой зарядкой превращается в удобный инструмент, который делает многочасовой перелет заметно комфортнее. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее стало известно, какой продукт способен замедлить старение.