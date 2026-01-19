Журова оценила отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ* на хоккейном матче в США

Овечкин бойкотировал акцию в поддержку ЛГБТ* на хоккейном матче
Фото: АГН Москва
Спортсмен приковал к себе внимание американских медиа

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин решил проявить принципиальность, отказавшись по примеру остальных спортсменов на мачте поддерживать секс-меньшинства. Россиянин имеет на это полное право, заявила заслуженный мастер спорта Светлана Журова.

Аналогичное отношение к ЛГБТ*, указывает прославленная конькобежка, россияне не впервые выражают за пределами родной страны. Если прежде подобные жесты сопровождались скандалом, то ныне в Штатах относятся к позиции россиян с большим уважением.

"Наши ребята дали понять, что можно оставаться при своих, в том числе религиозных взглядах, – считает спикер.

Журова напомнила, что тут Овечкин не первый: хоккеистов в НХЛ с такой позицией хватает. И с тех пор позиция в Штатах изменилась.

"Никаких ярлыков, обвинений и недомолвок на него вешать уже не будут. Еще хотя бы год назад была обязаловка, и тогда было немножко скандально, когда наши отказались, а теперь это сделано добровольно", – высказалась Журова для "Абзаца".

Внимание к Овечкину со стороны американских медиа вызвано отказом россиянина заматывать клюшку в радужную ленту. Вместо этого капитан ступил на лед с обычным атрибутом в классических цветах.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
